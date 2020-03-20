Ввели комендантську годину, роботи немає, грошей немає, - понад 200 українців не можуть повернутися на батьківщину з Індії

Про це написала в Фейсбуці українка Вероніка Цукерман, яка перебуває в Індії, інформує Цензор.НЕТ. У неї був квиток на батьківщину, але кордони закрили за 3 дні до вильоту.

Вероніка написала, що звернулася до консула і зареєструвалася в системі "ДРУГ". Їй сказали, що 20 березня може бути літак, але жодного літака немає, а українців закликають "чекати інструкцій".

"Мені і таким, як я, українцям доведеться сидіти в країні, де ввели комендантську годину, де немає роботи, грошей. У чаті українці просять один в одного допомоги та підселити до себе інших тому, що багато хто просто залишився на вулиці", - написала вона.

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Жінка привела цитату з розмови з гарячою лінією посольства: "На жаль, незважаючи на всі наші зусилля і вимоги прислати з України літаки для евакуації наших громадян залишаються без результатів. Зараз ми навіть не маємо підтвердження, що такі спецрейси будуть. У нас є тільки відповідь позавчора від Державіаслужби України, що вивчається можливість евакуації, повідомте кількість і надайте списки тих, хто претендує на евакуацію. Ось ми і готуємо ці списки, і посилаємо їх з оновленнями в Україну щовечора", - процитувала розмову жінка.

Брат Вероніки, Станіслав Корнієнко, написав, що в загальному телеграм-чаті, в якому об'єдналися українці, які застрягли в Індії, понад 200 осіб, а охочих полетіти на батьківщину - ще більше.



