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20.03.20 21:48

"Хтось, можливо, помре. Список зрушиться, хтось прийде новий", - "слуга народу" Потураєв про загрозу інфікування нардепів коронавірусом

Нардеп із фракції "Слуга народу" Микита Потураєв вважає, що робота Верховної Ради через коронаврус не зупиниться. У разі смерті окремих нардепів від коронавірусу, їх замінять наступні у виборчому списку.

"Хтось, можливо, помре. Список зрушиться, хтось прийде новий", - "слуга народу" Потураєв про загрозу інфікування нардепів коронавірусом

Про це Потураєв заявив в інтерв'ю 24 каналу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну перехворіємо. Що там хворіти, Господи? Повернемося до праці. Ну, хтось, можливо, помре. У всіх партіях списки є. Список зрушиться, хтось прийде новий", - сказав депутат.

Потураєв повідомив, що всі депутати, які бачилися із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим, зробили експрес-тести і результат виявився негативним.

При цьому "слуга народу" впевнений, що якщо в Раді розпочнеться реалізація так званих ланцюгів зараження, то весь парламент буде заражений, і коронавірусом перехворіють усі депутати.

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