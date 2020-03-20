Ми зняли обмеження, і зараз товари медичного призначення можна буде розмитнити за один день, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".
Шмигаль зазначив, що сьогодні на засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про те, що був полегшений режим розмитнення і знято режим оподаткування для товарів медичного характеру, що ввозяться в Україну.
За його словами тепер "розмитнити такий товар можна за один день".
Шмигаль наголосив, що завтра очікується приліт літака з Китаю, з медичним обладнанням, яке буде розмитнено за новими правилами.
Прем'єр заявив про те, що зараз загострилася конкуренція і за медичне обладнання, і за засоби індивідуального захисту і навіть за лікарів, яким розвинені країни пропонують кращі умови роботи.
"Навколо ситуація однакова - не вистачає медичного обладнання, масок у всьому світі", - резюмував Шмигаль.