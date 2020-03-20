"У нас забрали мільярди на користь великого бізнесу, потім зібрали олігархів і просять купити нам апарат ШВЛ", - Філатов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

Філатов підкреслив, що рішення про тимчасове скасування податку на нерухомість і податку на землю призвело до того, що виконання місцевих бюджетів зірвано.

За словами Філатова, тільки в Кривому Розі податки за землю місцевого ГЗК становлять 80% місцевого бюджету. У місті Лозова єдиним джерелом місцевого бюджету була залізниця.

"У нас забрали мільярди на користь великого бізнесу, потім зібрали олігархів і просять купити нам апарат штучної вентиляції легенів", - обурився Філатов.

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Мери великих міст погодилися зі словами Філатова.

Мер Кличко заявив, що він як Глава асоціації мерів міст спілкується з мерами різних міст. Він підкреслив: "У Києві багато джерел наповнення бюджету. Але до мене звертаються мери дрібних міст, у яких податок на землю і податок на нерухомість - головне джерело місцевого бюджету. Вони запитують "Як нам жити!?".

Мер Одеси Труханов заявив, що Філатов має рацію і мери міст "працюють на знос" і не озираються ні на кого.

За словами мера Львова Андрія Садового цей закон "вимагає доопрацювання".