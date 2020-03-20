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20.03.20 23:22

"Ярославський вирішив дати заробити братові на продажу медичного обладнання", - глава Харківської ОДА Кучер

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер прокоментував свій конфлікт із бізнесменом Олександром Ярославським і мером Харкова Геннадієм Кернесом.

"Ярославський вирішив дати заробити братові на продажу медичного обладнання", - глава Харківської ОДА Кучер

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Кучера у Фейсбуці.

"Коментуючи написане мером Харкова, я б сказав, що Кернес і Ярославський - це танк, який скоріше схожий на трактор виробництва ХТЗ, випуск яких Ярославський так і не налагодив, хоча багато про це говорив.

Тепер він вирішив дати заробити компанії свого брата з поставок медобладнання. Це їхнє право, але я в цьому брати участі не буду. Напередодні у мене з Ярославським відбулася розмова, де він мені прямо радив, як мені витрачати бюджетні гроші. Я не погодився. Тому посипалися образи на мою адресу", - написав Кучер.

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Глава Харківської ОДА підкреслив, що багато бізнесменів допомагають Харкову та області боротися з поширенням коронавірусу.

"Я щиро радий, що вони щось там закуповують для міста. Є ще маса бізнесменів які роблять це для обласних медичних установ, а також допомагають своїм транспортом забирати харків'ян із території інших держав. Я вдячний усім, хто допомагає місту та області. Неважливо, якими способами вони це роблять", - додав чиновник.

Нагадуємо, раніше на засіданні Антикризового штабу Харківщини бізнесмен Олександр Ярославський виступив із критикою на адресу глави харківської ОДА Олексія Кучера.

Ярославський вирішив дати заробити братові на продажу медичного обладнання, - глава Харківської ОДА Кучер 01

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