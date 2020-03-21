Через ситуацію з коронавірусом у Південній Америці команда 25-ї Української антарктичної експедиції змушена була повернутися до Києва, - Міносвіти. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

16 березня команда 25-ї УАЕ оперативно вирушила в Антарктиду, намагаючись подолати довгий шлях раніше, ніж карантинні обмеження зробили би це неможливим. Однак карантин у Чилі та майже всіх країнах Південної Америки змусив зкоригувати плани. Три дні експедиція перебувала в Стамбулі й була змушена повернутися до Києва вчора пізно ввечері", – розповів очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Під час поїздки команда була максимально захищена від коронавірусу – всіх забезпечили респіраторами, окулярами, антисептиками тощо. Всі пройшли навчання за рекомендаціями ВООЗ щодо профілактики коронавірусної інфекції.

Зараз учасники експедиції почуваються добре, після приземлення літака вони пройшли температурний скрінінг. Попри це, весь склад експедиції добровільно поїхав на тимчасову обсервацію, а наступного тижня всім буде зроблено лабораторний тест на наявність коронавірусу.

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Тим часом МОН та Національний антарктичний науковий центр у тісній співпраці з МЗС України та постійним представництвом України у Республіці Чилі шукають шляхи, щоб доправити експедицію на станцію "Академік Вернадський". Там 25-та УАЕ має змінити на станції своїх колег, які працюють на "Вернадському" вже близько року.

"Ми й надалі інформуватимемо про розвиток подій. А нашим мужнім полярникам і полярницям бажаємо міцного здоров’я та успішного продовження розпочатої подорожі", – наголосив Євген Дикий.

Нагадуємо, що до складу річної 25-ї експедиції входить 12 учасників – 10 чоловіків і 2 жінки.