Якщо Зеленський і Єрмак вирішать зрадити Україну, то коронавірус активістів не зупинить, - Тука

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив виданню "Факти".

Коментуючи можливість того, що 25 березня в Мінську, можливо, підпишуть остаточне рішення про створення Консультаційної ради, в результаті чого Росія отримає статус не учасника конфлікту, а спостерігача, а представники так званих "ДНР" і "ЛНР" стануть повноправними учасниками переговорів, Тука заявив: "На жаль, така загроза є. Якщо чесно, ось цей крок Зеленського і Єрмака мене турбує набагато більше, ніж делегування повноважень. З одного боку, тішу себе примарною надією, що в зв'язку з епідемією засідання не відбудеться. З другого, готовий робити будь-які кроки і ходити на будь-які акції протесту, щоб запобігти подібній зраді. Іншого слова не підберу.

Одночасно з цим не можу не сказати, що щиро поважаю і передаю уклін тим депутатам від фракції "Слуга народу", які відкрито зажадали, щоб Сивохо позбувся своєї посади радника секретаря РНБО.

Ми з компетентними в цих сферах людьми аналізували можливі наслідки створення цієї Консультаційної ради. Нас більше цікавило, яким чином, якщо рішення буде офіційно підписано, відмотати все назад. Прийшли до висновку, що це буде вкрай важко.

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До того ж треба розуміти, що в процес моментально включаться і пропутінські сили (подивіться, як активізувалися Сивохо, Медведчук, той же Клименко), і чисто прагматичні європейці, які точно будуть аплодувати цій структурі. Їм же плювати на майбутнє нашої держави, для них головне - рішення своїх проблем, зокрема і зняття санкцій з Російської Федерації, тому що це негативно позначається на їхньому бізнесі".

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