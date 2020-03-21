У Львові госпіталізували 7 пасажирів, які прибули спецпотягом із ЄС, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на брифінгу в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Васько.

"Вчора в Україну прибули 5 поїздів з Перемишля до Києва. У кожному з поїздів було від 500 до 800 сіб. У Львові вийшли близько 660 пасажирів. Все пасажирам вимірювали температуру на кордоні, і у Львові і в результаті цих дій 7 осіб доставили в інфекційну лікарню для проведення діагностики", - сказав Васько.

За його словами, решта пасажирів підписали інформовану згоду про те, що їм відомо про норми законів України, зокрема, про карантин для прибулих із-за кордону.

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