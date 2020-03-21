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21.03.20 08:37

Четверо українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

20 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Четверо українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 21 березня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли, а саме:
неподалік Широкиного – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
поблизу Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч з Новотроїцьким – з мінометів калібру 82 мм – 20 мін, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться в звіті.

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"П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поблизу Кримського – з мінометів калібру 120 мм – 20 мін;
неподалік Луганського – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Хутір Вільний – зі стрілецької зброї;
поблизу Новгородського – з ручного протитанкового гранатомета;
поруч із Новотошківським – з 82-мм мінометів – 10 мін", - додали в штабі ОС..

Вчора, 20 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій чотири військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень.

"Від початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомета.
Один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – неподалік Новгородського – з мінометів калібру 120 мм – 15 мін. За поточну добу втрат немає", - розповіли в штабі ОС.

Четверо українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС 01
Четверо українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС 02

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