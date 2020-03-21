Четверо українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 21 березня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли, а саме:

неподалік Широкиного – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

поблизу Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Новотроїцьким – з мінометів калібру 82 мм – 20 мін, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться в звіті.

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"П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Кримського – з мінометів калібру 120 мм – 20 мін;

неподалік Луганського – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Хутір Вільний – зі стрілецької зброї;

поблизу Новгородського – з ручного протитанкового гранатомета;

поруч із Новотошківським – з 82-мм мінометів – 10 мін", - додали в штабі ОС..

Вчора, 20 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій чотири військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень.

"Від початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомета.

Один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – неподалік Новгородського – з мінометів калібру 120 мм – 15 мін. За поточну добу втрат немає", - розповіли в штабі ОС.



