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21.03.20 09:30

Коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника. Вирішено ввести в області надзвичайну ситуацію, - ОДА

Перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.

Коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника. Вирішено ввести в області надзвичайну ситуацію, - ОДА

Про це повідомили у Тернопільській ОДА, передає Цензор.НЕТ.

57-річний житель Заліщиків в ізоляції, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості. Чоловіку надається симптоматичне лікування. Встановлюються контактні особи. Їм буде рекомендовано самоізоляцію.

Попередньо відомо, що чоловік священнослужитель. І в нього велика сім’я.
Сьогодні члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації", – повідомили в ОДА.

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Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Режим надзвичайної ситуації уведений в місті Києві та Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

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