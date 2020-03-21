Режим надзвичайної ситуації вже введено у 6 регіонах України і доведеться вводити в інших, - Шмигаль

"Ми сьогодні ухвалили рішення про введення режиму надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах України. Загалом, у 6 вже запроваджено.

Очевидно, завтра прийдеться запровадити ще. Тому що сьогодні і Львів, і Харків долучились, на жаль, до сумної статистики", - заявив Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

20 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

До цього він був оголошений у трьох областях: у Київській, Чернівецькій та Житомирській.

Також 20 березня у Львові та Харкові підтвердили перший випадок захворювання COVID-19. Станом на вечір 20 березня в Україні зареєстровано 41 випадок захворювання Covid-19, три з них - летальні.

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