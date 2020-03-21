Українська економіка досить міцна для проходження кризи, - Нацбанк

"З одного боку, ми бачимо, що вплив на економіку буде, але з іншого боку - у нас є великий запас міцності, щоб пройти цю кризу", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як підкреслив Сологуб, світ вперше зіштовхнувся з кризою, яка викликана епідеміологічною ситуацією.

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"Поки що ситуація змінюється щодня і рано робити висновки. Але що ми зараз бачимо. Українці добре пам'ятають кризи 1998-го, 2008-го і 2014 років і будують свої припущення, виходячи з цього досвіду... Ми вважаємо, що ситуація в Україні інша", - додав він.

За словами Сологуба, на відміну від попередніх криз Україна накопичила достатню кількість валютних резервів, щоб згладжувати коливання в нестабільні часи. Банківська система країни збалансована. При цьому падіння цін на енергоносії дозволить заощадити $5-6 млрд. Серед негативних факторів впливу кризи - зниження рівня туризму, а також експорту.

"Зараз спостерігаємо деяке зниження світових цін на такі товари як пшениця або кукурудза. Але воно становить 10%, тоді як падіння цін на нафту - 50-60%. Це велика різниця", - прокоментував Сологуб.

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"Попит на продукцію нашого експорту збережеться, а якщо знизиться, то незначно", - додав він.

НБУ також прогнозує тимчасове зменшення закордонних переказів громадян в Україні, і воно не буде кардинальним.

"Найімовірніше, цей вплив буде тимчасовим. Разом з відновленням економіки в Польщі, Чехії, Італії призведе і до відновлення переказів", - зазначив заступник голови НБУ.

Водночас ситуація із платіжним балансом залишається контрольованою, додав Сологуб.