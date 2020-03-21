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21.03.20 10:51

За минулу добу в Італії та США зафіксовано по 5,5 тис. нових випадків коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

За останню добу Іспанія, Німеччина і США обігнали Іран за кількістю інфікованих коронавірусом.

За минулу добу в Італії та США зафіксовано по 5,5 тис. нових випадків коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані worldometers.info, передає Цензор.НЕТ.

У США за минулу добу кількість хворих коронавірусом збільшилася на 5 594 людини. Там також зареєстрували 49 смертей.

В Італії за цей же період нарахували 5986 підтверджених випадків зараження. Жертвами вірусу стали 627 осіб.

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У Німеччині кількість хворих зросла на 4 528 осіб. Померли 24. Зараз країна наближається до позначки в 20 тисяч за кількістю зареєстрованих випадків зараження.

За останню добу Іспанія, Німеччина і США обігнали Іран за кількістю хворих. В Ірані, зокрема, на коронавірус заразилися 19 644 осіб, у тому числі 1 433 загинули (149 за минулу добу) і 6 745 одужали.

За минулу добу в Італії та США зафіксовано по 5,5 тис. нових випадків коронавірусу 01
За минулу добу в Італії та США зафіксовано по 5,5 тис. нових випадків коронавірусу 02

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