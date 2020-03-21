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21.03.20 11:11

В Івано-Франківській області другий випадок COVID-2019 виявлено у прибулої з Франції жінки: її стан задовільний, - ОДА

В Івано-Франківській області другий випадок інфікування коронавірусом нового типу COVID-2019 виявлено у прибулої з Франції жінки, зараз її стан задовільний.

В Івано-Франківській області другий випадок COVID-2019 виявлено у прибулої з Франції жінки: її стан задовільний, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"На Прикарпатті підтверджено новий випадок захворювання на коронавірус – у жительки області, яка до цього перебувала у Франції.
Пацієнтка звернулася до сімейного лікаря зі скаргою на дещо підвищену температуру тіла. Після опитування пацієнтку було ізольовано в лікарні.
Наразі жінка почувається задовільно, сухого кашлю та інших ознак коронавірусної інфекції немає.
Її батько та двоє дітей хворої, які проживають разом, перебувають на самоізоляції.
Слід також відзначити, що результати інших трьох тестів на коронавірус, які сьогодні надійшли з Києва до області, були негативними", - зазначили в ОДА.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 21 березня зафіксували 41 випадок інфікування коронавірусом Covid 19 в Києві і 9 областях, а саме: Чернівецька - 25 (1 летальний, 1 видужав), м. Київ - 3, Київська - 3, Дніпропетровська - 2 , Житомирська - 2 (1 летальний), Донецька - 1, Львівська - 1, Тернопільська - 1, Харківська - 1 та Івано-Франківська - 2 (1 летальний).

В Івано-Франківській області другий випадок COVID-2019 виявлено у прибулої з Франції жінки: її стан задовільний, - ОДА 01

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