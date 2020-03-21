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21.03.20 10:57

Пішла з життя Ірина Бекешкіна

Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна – відома українська соціологиня, директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, одна із найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила свій народ та Україну.

Пішла з життя Ірина Бекешкіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Фонду.

"Велике горе спіткало наш Фонд, наше громадянське суспільство, нашу країну.

Ірина Бекешкіна була символом об’єктивної української соціології, зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства, до останнього дня була з нами і проводила опитування, заходи, була переповнена новими ідеями та планами.

Для нас це дуже велика втрата, яку важко прийняти й усвідомити.

Висловлюємо щирі співчуття її близьким та рідними".

Редакція Цензор.НЕТ також висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ірини Еріківни.

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