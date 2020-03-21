У Львівській області 52 підозри на коронавірус, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

За оперативною інформацією, з 21:00 години 20 березня до 09:00 години 21 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію з'явилось ще дев’ять пацієнтів. До інфекційної лікарні госпіталізували 8 осіб з міст: Львів, Дрогобич, Кам’янка - Бузького району, Тернопільської області, Жовківського району, Сокальського району.

Ще один пацієнт - громадянин Великої Британії, який уже 6 років проживає у місті Львові.

Здійснюється обстеження пацієнтів, аналізи на COVID-19 будуть відібрані, після чого їх відправлять в Київ. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 42 особи. На самоізоляції - 9 осіб. За увесь час виписано - 11 пацієнтів. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих - стабільний.

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Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі. Загалом на Львівщині із підозрою COVID- 19 звернулося 62 особи.

Як повідомлялось раніше, за результатами тестів у 6 осіб - грип, ГРВІ. Ще 4 результати тестів - негативні. За увесь час в сумі у 10 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус. Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 52 особи.

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Як повідомлялося, раніше стало відомо, що у Львові зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19. Чоловік-лікар повернувся з Німеччини 13 березня.