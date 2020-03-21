Станом на ранок в Україні 41 підтверджений випадок COVID-19. За добу надійшли на аналіз 80 підозр на коронавірус, - МОЗ

Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)

Київська область - 3 випадки

Донецька область - 1 випадок

Дніпропетровська область - 2 випадки

Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний)

Львівська область -1 випадок

Тернопільська область - 1 випадок

Харківська область - 1 випадок

м. Київ - 3 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Упродовж 20 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 80 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 450 повідомлень про підозру на COVID-19.