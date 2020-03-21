Станом на ранок в Україні 41 підтверджений випадок COVID-19. За добу надійшли на аналіз 80 підозр на коронавірус, - МОЗ

За минулу добу було зафіксовано 15 нових випадків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
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- Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
- Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
- Київська область - 3 випадки
- Донецька область - 1 випадок
- Дніпропетровська область - 2 випадки
- Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний)
- Львівська область -1 випадок
- Тернопільська область - 1 випадок
- Харківська область - 1 випадок
- м. Київ - 3 випадки.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Упродовж 20 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 80 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 450 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.