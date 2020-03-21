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21.03.20 11:54

Станом на ранок в Україні 41 підтверджений випадок COVID-19. За добу надійшли на аналіз 80 підозр на коронавірус, - МОЗ

Станом на 10:00 21 березня в Україні 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Станом на ранок в Україні 41 підтверджений випадок COVID-19. За добу надійшли на аналіз 80 підозр на коронавірус, - МОЗ

За минулу добу було зафіксовано 15 нових випадків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

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