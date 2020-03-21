Моя позиція - тотальний повний карантин, - Аваков про боротьбу з коронавірусом

Про це Аваков написав на сторінці в фейсбуці в суботу, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі українці! Події останніх днів кардинально змінили життя всього суспільства і всього світу. Світ змінюється і змушує змінитися кожного з нас. Ця та ситуація, яка змінює звичний ритм життя, вибиває з накатаної колії, сіє страх, невпевненість і паніку. І кожен з нас стурбований тим, що ж буде далі і коли це все закінчиться. Страх вбиває розум - я сто раз повторюю цю класичну фразу з фантастичного шедевра Френка Герберта "Дюна". Страх вбиває розум - і тому не варто боятися - потрібно подивитися страху в очі. Тверезим розумом, робити те, що повинен! Потім будемо згадувати цей непростий час і боятися заднім числом. Зараз - думати і робити! Чинити так, як вимагають обставини. Я твердо вірю, що ми впораємося з цим завданням, якщо дійсно КОЖЕН ІЗ НАС поставиться до цього серйозно. Кожен на своєму місці - від пенсіонера і студента - до міністра і президента. Ми маємо берегти один одного! Ми повинні зменшити ризик зараження однієї людини іншою, наскільки це можливо", - закликав він.

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"МЕДИКИ! Піклуватися про них зараз - допомогти їм у чому можливо - найперша і головна задача влади і кожного громадянина. Для подолання виниклої надзвичайної ситуації - по суті війні - медики наші головні воїни. Їх потрібно берегти, їм потрібно допомагати - їх потрібно забезпечити всім необхідним. Досвід усіх країн, що борються з коронавірусом показує - система, яку найбільше атакують на стійкість, - медицина", - зазначив міністр.

"Другі за важливістю бійці на цій війні (знову ж світовий досвід) - ПОЛІЦЕЙСЬКІ, НАЦГВАРДІЙЦІ, РЯТУВАЛЬНИКИ, ПРИКОРДОННИКИ. На них порядок, роз'яснення, допомога медикам - У ВСІХ СИТУАЦІЯХ - від затримання мародерів -до покупки продуктів старим. Я вдячний кожному медику і правоохоронцю. Ви зараз, практично, на передовій. Саме ви боретеся за наші життя! Ви творите велику СПРАВУ, І Я ДЯКУЮ ВАМ ЗА ЦЕ ВІД УСЬОГО СЕРЦЯ! За те, що ви вже робите - але більше за те, що ВИ МАЄТЕ ВИТРИМАТИ! НА ЖАЛЬ - найбільші випробування ще попереду. Концентрація, компетентність і чіткість - ось що від вас зараз вимагає обов'язок. Люди до кінця ще не зрозуміли ситуації .. багато чіпляються за колишні звички і голосно обурюються незручністю .. хизуються непокорою .. тікають від лікарів .. Такий час, в якому ми зараз опинилися. . Кожен повинен зробити свою роботу, незалежно від того, що думають про це деякі люди в тих чи інших життєвих ситуаціях, емоціях або які не володіють повною інформацією", - акцентував Аваков.

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"У країні вже введені обмежувальні заходи. ВОНИ будуть значно жорсткішими в найближчі дні - це продиктовано необхідністю! Це потрібно робити! В усьому світі обмеження і криза - всюди, як і у нас, немає масок і респіраторів - і в США і в ЄВРОПІ - паніка захопила величезні простори світу. Немає тестів, немає апаратів штучної вентиляції легенів. Провідні економіки світу і кращі системи охорони здоров'я виявилися не готовими до атаки вірусу. Це факт. У нас ситуація з цим така ж погана. Це треба чесно говорити. І дива завтра не відбудеться. Засоби захисту і тести проводяться і закуповуються - в умовах жорстокої конкуренції у всьому світі наші агенти купують і засоби захисту та компоненти. Робимо це і в Україні. Всі, хто цим займаються - сконцентровані і навантажені роботою 24\7. Потрібен час! Ситуація буде змінюватися, ми будемо насичувати систему всім необхідним - але потрібен час! Потрібно виграти час, що б зараз не піддавалися хворобі якомога більше українців. Щодень напруги нашої перехідної, кульгаючої медичної системи - важливий!!! І тому - ТОТАЛЬНИЙ ПОВНИЙ КАРАНТИН - моя позиція, про яку хочу просити кожного з Вас і буду наполягати на ньому, згідно з моїми повноваженнями в органах влади", - закликав Аваков.

"Наразі в країні мають працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності! Підприємства критичної промислової інфраструктури - інші повинні бути закриті і люди повинні бути вдома на карантині. НЕ ЗВІЛЬНЕНІ, НЕ ВІДПРАВЛЕНІ ЗА СВІЙ РАХУНОК - на карантині !! - про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо! Повинна бути проведена мобілізація ресурсів підприємств, організацій і установ та здійснено переорієнтацію окремих підприємств на виробництво небхідної продукції, такої як медпрепарати, обладнання. Людям не виходити з дому, крім крайньої необхідності - це повинно стати жорстким правилом в найближчі дні! Заради тисяч і тисяч життів! Уряд, президентський штаб готує такі варіанти для вирішення. Моя позиція зробити це якомога раніше", - додав він.

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"Зараз немає жорсткого обмеження на переміщення громадян і штрафів за порушення цього обмеження, як в інших країнах. Але для подолання поширення коронавірусу прошу поставитися відповідально керівників компаній і підприємств, які не є критично важливими і перевести працівників у віддалений режим роботи і режим карантину. Громадським транспортом зараз повинні користуватися медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення.

Решта - не виходити з дому!! Прошу Вас! Подивіться, що відбувається в світі! Давайте захистимо себе максимально. Відповідальність за поширення вірусу лежить на кожному з нас. Самоізоляція дасть можливість сповільнити його поширення на місяці і таким чином дозволить виграти час і знизити навантаження на наші медустанови і їх працівників! Зараз весь світ на паузі. Всі хочуть дочекатися того моменту, коли будуть розроблені ліки і вакцина!

НАМ також - насамперед - потрібен час, для того, щоб ми могли найкращим чином подбати про тих, хто вже постраждав від цього вірусу. Не потрібно впадати в паніку, але також ні на хвилину не допускати думки, що від вас нічого не залежить. Кожен на рахунку. Усі нові заходи обмежень - це перелік вимушених ефективних державних заходів і соціально відповідальної поведінки громадян, які дозволять подолати коронавірусну загрозу в нашій країні. У ці непрості часи я бажаю бути всім нам сильними і мудрими людьми. Давайте згадаємо, що таке любов і турбота до оточуючих, близьких і рідних людей. Лише спільними діями ми можемо захистити і підтримати один одного", - резюмував Аваков.