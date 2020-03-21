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21.03.20 13:14

За добу поліція Київщини склала близько 70 протоколів за порушення карантину

Співробітники поліції за минулу добу, 20 березня, задокументували 67 фактів порушень карантинних правил.

За добу поліція Київщини склала близько 70 протоколів за порушення карантину

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Київської області.

Як зазначили в поліції, більшість порушень пов'язані з неприпиненням підприємницької та торгової діяльності, а також з перевезенням неприпустимого кількості пасажирів у громадському транспорті.

Так, упродовж минулої доби поліцейські задокументували 67 фактів порушень правил карантинних заходів за ст. 44-3 КУпАП. З них відносно керівництва закладів – 22, працівників закладів або установ – 34 та відносно водіїв транспортних засобів – 11.

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