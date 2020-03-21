За добу поліція Київщини склала близько 70 протоколів за порушення карантину

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Київської області.

Як зазначили в поліції, більшість порушень пов'язані з неприпиненням підприємницької та торгової діяльності, а також з перевезенням неприпустимого кількості пасажирів у громадському транспорті.

Так, упродовж минулої доби поліцейські задокументували 67 фактів порушень правил карантинних заходів за ст. 44-3 КУпАП. З них відносно керівництва закладів – 22, працівників закладів або установ – 34 та відносно водіїв транспортних засобів – 11.

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