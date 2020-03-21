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21.03.20 13:20

У Тернополі через коронавірус ввели масковий режим: роботу громадського транспорту зупинять із понеділка

У Тернополі в зв'язку з поширенням коронавірусу з понеділка, 23 березня, буде припинена робота громадського транспорту, також на території міста введено масковий режим, повідомили в Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом.

У Тернополі через коронавірус ввели масковий режим: роботу громадського транспорту зупинять із понеділка

"У Тернополі створили спеціальний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Керівник штабу - міський голова Тернополя Сергій Надал. З понеділка, 23 березня, в Тернополі призупинять роботу громадського транспорту", - сказано в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що перевозити будуть лише працівників, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують життєдіяльність міста (медиків, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальників, а також працівників підприємств, що забезпечують виробництво продуктів харчування, аптек, Тернопільської дирекції "Укрпошта", працівників аварійних служб).

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Крім того, на в'їздах до Тернополя створять санітарно-контрольні пости, де будуть проводити температурний скринінг.

Також на території Тернопільської громади введено масковий режим.

Як повідомлялося, перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували у 57-річного священнослужителя.

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