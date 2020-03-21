З Парижа прибув перший спецрейс із 132 українцями, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" в фейсбуці.

У МЗС зазначили, що, за повідомленням прикордонної служби Франції, дозволяється авіаційний транзит Францією громадян України за умови, якщо вони будуть залишатися в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту і мають підтвердження транзиту, тобто авіаквитків для подальшого прямування.

Така транзитна (міжнародна) зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля в Парижі.

На сторінці також повідомляється, що станом на 10:00 21 березня 29 155 громадян України повернулися з Єгипту.

З них 25 016 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейха, 4 139 - з Хургади.

Крім того, наголошується, що посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп. За можливості такі громадяни відбувають чартерними рейсами з вільними місцями.

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