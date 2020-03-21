Коли починається таке від каналів Медведчука і Коломойського, я розумію, що все роблю правильно, - нардепка від "Голосу" Устінова про фейки. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардепка від "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Тут спочатку Дубінський, а потім зливні бачки Зік і 112 почали розганяти новину, мовляв я неправильно заповнила декларацію, а пізніше й взагалі - Антикорупційонерку Устінову піймали на корупційному злочині!!.

Так, як я це вже все проходила в часи кумів Луценко-Порошенко, коли за мною бігали СБУшники і я дізнавалася про те, що в мого Льоші є 11 квартир (хоча це б було приємною несподіванкою), про те, що я вчилася в деревобробному ПТУ, та й вагалі Льоша - то не Льоша, а Сергій. Відкривали на мене і кримінальні провадження - за перешкоджання журналісту, якісь там розкрадені мільйони в американського посольства - після чого американське посольство робило офіційні заяви, що гроші нам не виділяли і це все політичні переслідування. І тут знову - влада нова, а темники і граблі все ті ж", - пише вона.

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"Так от поясню і Дубінському, і всім прихвостням, що квартиру я купила, працюючи в міжнародній компанії, де моя зарплата була набагато вищою за ту, на яку я пішла працювати в громадську організацію, хоча таким, як він, цього мабуть не зрозуміти. Всі документи на квартиру і ціни в мене копійка в копійку збігаються з сумою, яку я заплатила 6 років тому, тому раджу пошукати краще, звідки в його мами-пенсіонерки гроші на таку любов до швидкості.

Але останній абзац "розслідувачів" змусив мене довго сміятися, як і всім випускникам української програми в Стенфорді. "Журналіст"-розслідувач Дубінський стверджує, що вартість оренди житла, яке я винаймала в Стенфорді дорожче 80 000 грн, і підпадає іпід декларацію. От тільки проблема в тому, що замість того, щоб вказати моє реальне житло, він вказав навчальний корпус Стенфордського університету. Вибачте, але це вже реально грьобанний сором, а не ексжурналістика", - іронізує вона.

"Якщо що - вартість моєї квартири, за 15 хв їзди від Стенфорду, в іншому місті, вартувала 2500 дол., що було менше суми, яка підпадає під декларацію, тому я вказувала дохід - вірніше мою стипендію, але не вказувала орендоване житло на той час, коли була студенткою! О боже КАРУПЦІЯ!!!)) До речі якщо що - то багато американських експослів, Френсіс Фукуяма й інші поважні люди, яких ми іноді збирали в гості разом з іншими стипендіатами, точно підтвердять.

До речі, поясніть ще тим "розслідувачам", що декларацію про це все я взагалі подавала як активіст, будучи студенткою, а не народним депутатом. І подавала її виключно тому, що це була моя добра воля, щоб показати прозорість.

Я розумію, що така навала на мене лише початок, але слухайте ви там Дубінські і Ко - ну хоч не настільки по-тупому це робіть, а то реально смішно від такого рівня стає.

Хоча скажу чесно, коли починається таке та ще й від каналів Медведчука та Коломойського, я розумію, що все роблю правильно", -підсумовує жінка.

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