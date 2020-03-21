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21.03.20 15:00

Поліція відкрила справу через приховування інфікованим коронавірусом жителем Житомира інформації про перевезення туристів до Австрії

Правоохоронці розслідують інформацію про укриття хворим коронавірусом жителем Житомира відомостей про причетність до перевезення туристів до Австрії і назад в Україну

Поліція відкрила справу через приховування інфікованим коронавірусом жителем Житомира інформації про перевезення туристів до Австрії

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

Кримінальне провадження відкрите за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. під час досудового розслідування перевіряється інформація про укриття відомостей хворим на COVID-19 щодо причетності до перевезення організованої групи туристів до Австрії та назад в Україну. Нині встановлено, що рейсами в обидва боки одночасно з хворим скористались ще понад 30 людей. Наразі поліцейські встановлюють їх контакти, місце проживання та спілкуються з ними щодо мети нещодавнього візиту за кордон, а також пояснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції.

Як повідомлялося, 19 березня мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив про перший підтверджений випадок захворювання COVID-19 в місті. За його словами, хворий - 56-річний житель Житомира, який повернувся з Австрії.

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