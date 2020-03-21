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21.03.20 15:09

Експорт відбувся ще 2 і 6 березня та є легальною поставкою, - Держмитниця про респіратори з України в Іспанії. ДОКУМЕНТ

Після введення заборони Митниця зупинила вивезення з України 260 тис. масок і респіраторів за кордон.

Експорт відбувся ще 2 і 6 березня та є легальною поставкою, - Держмитниця про респіратори з України в Іспанії. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держмитниці, передає Цензор.НЕТ.

"В ЗМІ з'явилося повідомлення про те, як в Іспанії розвантажують респіратори з України. Експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальною поставкою товару. Респіратори перетнули український кордон 3-го та 7-го березня відповідно. Постанова Уряду №214, яка забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема масок та респіраторів, була ухвалена 11 березня 2020 року і набула чинності після опублікування.

Митниця виконує закони. Після введення заборони Митниця зупинила вивезення 260 тис. масок та респіраторів за кордон", - розповіли в Держмитниці.

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Експорт відбувся ще 2 і 6 березня та є легальною поставкою, - Держмитниця про респіратори з України в Іспанії 01
Експорт відбувся ще 2 і 6 березня та є легальною поставкою, - Держмитниця про респіратори з України в Іспанії 02
Експорт відбувся ще 2 і 6 березня та є легальною поставкою, - Держмитниця про респіратори з України в Іспанії 03
Експорт відбувся ще 2 і 6 березня та є легальною поставкою, - Держмитниця про респіратори з України в Іспанії 04
Експорт відбувся ще 2 і 6 березня та є легальною поставкою, - Держмитниця про респіратори з України в Іспанії 05
Експорт відбувся ще 2 і 6 березня та є легальною поставкою, - Держмитниця про респіратори з України в Іспанії 06

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