Готуємося до можливого погіршення ситуації, у вівторок буде телеміст із китайськими лікарями, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє на сторінці в фейсбуці.

Він повідомив, що провів телефонну розмову з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном і звернувся з проханням надати Україні практичну допомогу в подоланні цієї хвороби.

"Китай люб’язно погодився в ці безперечно важкі для всього світу часи зробити прямий телеміст, щоб китайські лікарі змогли поділитися власним досвідом з нашими медпрацівниками та вірусологами. Телеміст орієнтовно відбудеться найближчого вівторка. Щиро вдячний пану Сяньжуну та Китаю за підтримку", - повідомив Шмигаль.

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