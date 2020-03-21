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21.03.20 15:48

Необхідний суворий контроль за тим, щоб люди, які приїжджають із-за кордону, перебували 2 тижні на домашньому режимі, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко просить Кабінет Міністрів України та Державну прикордонну службу забезпечити домашній режим тих українців, що прибувають у країну.

Необхідний суворий контроль за тим, щоб люди, які приїжджають із-за кордону, перебували 2 тижні на домашньому режимі, - Кличко

"Окремо хочу звернутися до уряду і прикордонної служби. У ці дні, коли прибувають літаки з українцями з-за кордону необхідний суворий контроль за тим, щоб ці люди перебували 2 тижні на домашньому режимі", - заявив Кличко під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

Мер додав: "... інакше ми отримаємо понад 35 тисяч можливих носіїв інфекції".

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За словами Кличка, українців, які повертаються з-за кордону, про це не попереджають. "Я закликаю посилити контроль інформування пасажирів і дотримання ними рекомендацій", - підкреслив Кличко.

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