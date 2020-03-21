"Я - продюсер, я вмію організувати процес", - Сивохо пояснив, що робить у РНБО

Про це він розповів у інтерв'ю DW, передає Цензор.НЕТ.

"Я радник, до того ж, позаштатний. У мене немає зарплати, у мене немає кабінету. Я формулюю поради, а його справа, прислухатися до них чи ні. ... Багато хто говорить: шоумен, що він в цьому розуміє? Я - продюсер, я вмію організувати процес. Я вмію організувати професіоналів, які будуть сприяти успішному процесу", - сказав він.

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При цьому Сивохо зауважив, що не є експертом або дипломатом-міжнародником, але у нього є люди, і "вони на своєму напрямку найкращі".

При цьому Консультативна рада в Мінську, яку вже встигли розкритикувати активісти через фактично прямий діалог з російськими окупантами, Сивохо вважає, "врівноважить ситуацію".

"На території України зараз дуже багато внутрішньо переміщених осіб, саме звідти, вони теж представники тих територій. І хочуть ввести представників тих територій, які зараз живуть на території України. Щоб були в рівних кількостях представлені. Це буде Консультативна рада, вона не буде впливати ні на що, а вони тим часом будуть між собою розмовляти", - додав радник секретаря РНБО.

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Війну на Донбасі Сивохо називає "гібридною, коли країна-агресор ініціює і підтримує внутрішній конфлікт".

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

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Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивоху.