Надзвичайний стан запроваджено на 1 місяць у Грузії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія онлайн", про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія після засідання координаційної ради з реагування на поширення коронавірусу.

За словами Гахарії, всі фізичні та юридичні особи зобов'язані дотримуватися режиму надзвичайного стану. За порушення НС вводиться адміністративна відповідальність - фізичним особам у розмірі 3000 ларі, юридичним особам - 15 тис. ларі.

"Усі фізичні та юридичні особи зобов'язані дотримуватися режиму надзвичайного стану. Інакше порушення НС призведе до адміністративної відповідальності - штрафу для фізичних осіб у розмірі 300 ларі, юридичних осіб у розмірі 15000 ларі (4350 євро). Ті ж дії повторно призведуть до кримінальної відповідальності терміном до трьох років.

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Правоохоронні органи з метою дотримання режиму НС мають використовувати передбачені законодавством Грузії заходи примусу. Вам відомо, що деякі заходи вже введено, але потрібно врахувати, що ці дії з боку уряду мали рекомендаційний характер. Після того, як президент погодиться з цим рішенням і це буде затверджено в парламенті, ці дії матимуть обов'язковий характер", - зазначив Гахарія.

Обмеження, які діятимуть під час надзвичайного стану:

За порушення режиму ізоляції або карантину особи будуть примусово переведені до відповідної установи, за порушення правил буде застосовано санкції; на міжнародне пасажирське сполучення встановлюються обмеження, крім вантажних перевезень.

Встановлюються інші терміни і правила надання державних послуг. Уряду Грузії буде надано право за потреби, з метою карантинної ізоляції для медичних цілей, обмежити право власності та використовувати майно фізичних або юридичних осіб і матеріальні засоби.

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Обмежуються зібрання більш ніж 10 осіб. Уряд матиме право обмежити приватним організаціям, бізнес-структурам або доручити їм виконання конкретної діяльності.

За потреби уряд забезпечить регулювання цін на медикаменти, медичні послуги і продукти першої необхідності.

Уряд встановить правила і умови у сфері освіти, які відрізняються від встановлених законом Грузії. За потреби уряд зможе оголосити загальну мобілізацію осіб, які мають медичну освіту і повноваження.

Засідання уряду Грузії можуть проводитися дистанційно. Усі фізичні та юридичні особи зобов'язані дотримуватися режиму надзвичайного стану.