На сьогодні заплановано ще 29 авіарейсів, якими повернуться близько 6 тисяч українців, - Мінінфраструктури

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні заплановано ще 29 рейсів, ними додому повернуться близько 6000 людей.
МАУ - https://www.flyuia.com/ua/ua/home
Також ви можете звернутись до консульських представництв у вашому регіоні та повідомити про готовність вилетіти. Авіакомпанії готові формувати рейси в залежності від кількості пасажирів, готових ними скористатись.
Перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України можно ознайомитися за посиланням".