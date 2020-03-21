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21.03.20 16:20

На сьогодні заплановано ще 29 авіарейсів, якими повернуться близько 6 тисяч українців, - Мінінфраструктури

На 21 березня заплановано ще 29 міжнародних авіарейсів, якими в Україну повернуться близько 6 тис. осіб.

На сьогодні заплановано ще 29 авіарейсів, якими повернуться близько 6 тисяч українців, - Мінінфраструктури

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні заплановано ще 29 рейсів, ними додому повернуться близько 6000 людей.

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Висока ймовірність введення більш жорстоких карантинних режимів в інших країнах, не зволікайте, звертайтесь до авіакомпаній, рейси формуються в залежності від кількості запитів на повернення.

Ви можете звернутись до наступних авіакомпаній:

Sky Up Airlines - https://skyup.aero/uk/
рейси за програмою - https://skyup.aero/uk/best

МАУ - https://www.flyuia.com/ua/ua/home


Також ви можете звернутись до консульських представництв у вашому регіоні та повідомити про готовність вилетіти. Авіакомпанії готові формувати рейси в залежності від кількості пасажирів, готових ними скористатись.

Перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України можно ознайомитися за посиланням".

На сьогодні заплановано ще 29 авіарейсів, якими повернуться близько 6 тисяч українців, - Мінінфраструктури 01
На сьогодні заплановано ще 29 авіарейсів, якими повернуться близько 6 тисяч українців, - Мінінфраструктури 02

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