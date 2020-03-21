"Укроборонпром" передасть приватним виробникам всю конструкторську документацію на апарати ШВЛ, - Абромавичус

Йдеться про документацію на невійськову продукцію медичного призначення, йдеться в повідомленні концерну, передає Цензор.НЕТ.

"На концерні провели ревізію виробничих потужностей заводу, який зупинив виробництво продукції 12 років тому, фінансового стану підприємства, що має понад 100 мільйонів гривень боргів перед державними установами, комунальними службами міста та колишніми працівниками.

"За минулі десять років завод не отримував жодного державного замовлення на свою продукцію. Останні перемовини про це були під час епідемії свинячого грипу (H1N1) у 2008 році. На виробництво апаратів штучної вентиляції завод взяв кредит, але обіцяне Кабінетом міністрів замовлення на тисячу апаратів так і не отримав. Кредитне навантаження, фінансова криза та відсутність нових замовлень призвели до повної зупинки заводу "Буревісник" протягом останніх 10 років", – пояснив ситуацію на підприємстві заступник генерального директора з питань взаємодії з органами державної влади Мустафа Найєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міфи про COVID-19: у світі немає підтверджених випадків інфікування від тварин, - МОЗ

Зараз завод не веде виробничої діяльності та перебуває у стані банкрутства. Останні 5 років на заводі припинено електро- і водопостачання, відсутнє опалення. Виробничі цехи та обладнання - у неробочому стані, потребують значних капітальних інвестицій і модернізації. Також закінчився строк дії сертифікатів на продукцію та виробництво.

Наразі у штаті заводу – 59 осіб, майже не залишилось спеціалістів, які були задіяні у виробництві лінійки продукції. За таких умов відновлення повного циклу виробництва апаратів штучного дихання є довготривалим процесом, а оновлення виробничого обладнання, залучення та підготовка нового штату потребуватиме значних та довгострокових інвестицій.

Протягом останнього тижня інженери концерну, конструктори і технологи п’яти інших заводів Укроборонпрому ретельно вивчали конструкторську документацію апарату штучного дихання, останню модифікацію якого завод випускав десятки років тому, та провели низку консультацій щодо можливості відновлення виробництва на "Буревіснику", -йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завод "Буревісник", який входить до "Укроборонпрому" міг би випустити 100 апаратів ШВЛ за 3 місяці, для його запуску потрібно погасити 110 млн грн боргів

У підсумку було прийнято рішення відкрити документацію для приватних виробників медичних приладів, які зацікавлені у виготовленні апаратів штучного дихання такого зразка (БРІЗ-Т, на фото). Це дасть можливість інженерам точно визначити кількість та спосіб виготовлення комплектуючих, частина з яких є імпортною, оцінити тривалість виробничого циклу та обсяг необхідних інвестицій за наявних у них ресурсів.

"Ми вирішили віддати всю конструкторську документацію приватним компаніям, які мають станки, можуть швидко підлаштувати свої потужності для виготовлення необхідних деталей та корпусу, отримати сертифікацію та провести випробування. Якщо такі є і можуть виготовити свої версії БРІЗів у стислі строки та за притомну вартість – Укроборонпром надасть креслення і супровідну документацію. Я думаю, це хороший приклад для наслідування. Увесь світ зараз ділиться своїми рішеннями, технологіями та інтелектуальною власністю для боротьби з коронавірусом, бо тільки у спільній кооперації ми зможемо вийти із кризи з найменшими наслідками", – прокоментував ситуацію генеральний директор держконцерну Айварас Абромавичус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надзвичайний стан запроваджено на 1 місяць у Грузії

Нагадаємо, підприємства Укроборонпрому під час карантину в Україні у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу розпочали виробництво засобів індивідуального захисту та іншої продукції, що може допомогти державі та громадянам у боротьбі з епідеміологічними викликами.

Так, хмельницьке підприємство "Новатор" шиє марлеві повязки для працівників "Укроборонпрому" та готується випускати перші вітчизняні респіратори, також Новатор виготовляє апарати ультрафіолетового опромінювання УФІД СД, здатних безпечно для людини обеззаражувати повітря та поверхні у великих приміщеннях та у місцях скупчення людей.

Миколаївський завод "Зоря-Машпроект" відновив лінію з виготовлення медичного кисню і вже направив до міських лікарень Миколаєва першу партію балонів.