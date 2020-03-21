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21.03.20 16:35

Одеський продуктовий ринок Привоз працює попри карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Легендарний одеський ринок Привоз, незважаючи на карантин у рамках протидії поширенню COVID-19, продовжує працювати у звичайному режимі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Думська", для відвідувачів Привоз відкрито з 6:00 до 18:00.

Торговці починають прибувати з 4:00. Всім їм міряють температуру і дезінфікують руки. Якщо у когось немає рукавичок чи масок, то їх видають. Потім упродовж дня охоронці й лікарі ще двічі обходять ринок із безконтактним термометром.

Один раз упродовж дня всі торгові ряди обробляють спеціальним дезінфекційним розчином.

"Це безпечно для продуктів. Речовину нам поставляє сертифікована компанія, з якою укладено договір. Вже через пів години з прилавків можна торгувати, але ми обробляємо наприкінці дня, коли товару немає і зручно попередньо все помити", - зазначили в адміністрації.

До карантину Привоз закривали на санітарний день один раз на місяць. Зараз це правило зберігається. Водночас керівництво не відкидає, що за потреби санітарний день проводитимуть щопонеділка.

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Одеський продуктовий ринок Привоз працює попри карантин 01
Одеський продуктовий ринок Привоз працює попри карантин 02
Одеський продуктовий ринок Привоз працює попри карантин 03
Одеський продуктовий ринок Привоз працює попри карантин 04

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