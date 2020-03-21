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21.03.20 17:20

На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала на Волині протиправний механізм виготовлення і продажу на всій території країни фальсифікованих антисептичних препаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ 01

Ділки налагодили підпільне виробництво лікарського дезінфекційного засобу відомого бренду. Експерти підтвердили, що нелегально виготовлений препарат не виконував противірусної дії. Його використання могло заподіяти шкоду життю і здоров'ю населення і призвести до непрогнозованих негативних наслідків, зокрема прискорення поширення вірусних інфекцій.

На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ 02
На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ 03

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У межах операції правоохоронці затримали на виїзді з Луцька вантажівку, що перевозила фальсифікат на понад 2 мільйони гривень, зокрема майже тонну контрафактної антисептичної продукції. Під час проведення слідчих дій за місцем виробництва фальсифікатів виявлено велику кількість сировини для виготовлення контрафактних лікарських препаратів, а також гігієнічних засобів відомих європейських брендів, порожню тару, баки, обладнання для розливу.

На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ 04
На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ 05

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.  204, ч. 2 ст. 199 і ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України.

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