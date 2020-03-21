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21.03.20 17:43

У зоні ООС на Донбасі припиняється пропуск через лінію розмежування, - штаб

У районі проведення операції Об'єднаних сил на сході України з 22 березня припиняється пропуск через лінію розмежування у зв’язку з боротьбою з поширенням вірусу COVID-19.

У зоні ООС на Донбасі припиняється пропуск через лінію розмежування, - штаб

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

Водночас представники моніторингових місій продовжать роботу за раніше встановленим порядком.

"З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції з 00:00 22 березня 2020 року припиняється пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів. Пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ здійснюватиметься за раніше встановленим порядком", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за наявності критично важливих життєвих обставин і відповідних документів, що підтверджують це, людині може бути надано дозвіл на перетин лінії розмежування.

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