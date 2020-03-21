Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі Моравецьким механізми повернення українців додому

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Шмигаля у фейсбуці.

"Домовилися про створення так званого гуманітарного коридору для українців, які зможуть від кордону з Німеччиною транзитом через Польщу повернутися на Батьківщину.

Також дуже вдячний польській стороні за внесення українських громадян до програми LOTdoDomu. Завдяки їй українці, що перебувають в інших країнах, зможуть використовувати рейси авіакомпанії LOT для перельоту до Польщі", - написав український прем'єр.

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Сторони також домовилися обмінюватися досвідом і практиками між країнами в протистоянні COVID-19.