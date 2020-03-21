З дня вбивства бізнесмена Старицького в будинку ексміністра Кожари минув уже місяць, проте підозру так нікому і не пред'явлено, - Казанський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналіст Денис Казанський пише на сторінці у фейсбуці.

"Давно вже проведено слідчі експерименти. За шістьма з них вже є висновки, а підозри все немає. Вбито людину, але нікого не затримали.

За моїми даними, за наявними висновками експертиз було встановлено, що на одязі М.Б. Козерод є сліди продуктів пострілу. У покійного Старицького таких слідів не було. Також один із поліцейських, який відразу прибув на місце злочину, розповів, що Леонід Кожара намагався взяти вбивство на себе, але Козерод заборонила йому це робити. Ці показання є в матеріалах справи. Не зрозуміло, чого ще не вистачає правоохоронцям для вручення підозри...

Читайте також: Родині вбитого бізнесмена Старицького пропонують за $1 млн відмовитися від претензій до Кожари, - журналіст

До слова, дружина Кожари вже має судимість. 16.06.2016 року Марина Козерод була засуджена вироком Печерського райсуду Києва за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України за крадіжку сукні в магазині "Зара".

http://reyestr.court.gov.ua/Review/58708034

Nuff said

Як і раніше мовчать і всі відчайдушні "борці за справедливість", які вимагали посадити Стерненка. Ніхто з них чомусь не вимагає притягнути до відповідальності Кожару і Козерод, у будинку яких було вбито Старицького. Дивно, так? Активіст з Одеси у всіх поперек горла, а цілого ексміністра ніхто не помічає. Убив і вбив.

До речі, час уже якось коментувати цю справу. "Міллер" - юридична компанія, яка за неї взялася. Як справи, хлопці? Які новини?" - написав Казанський.

Читайте також: Убивство Старицького: адвокати вимагають повідомити про підозру ексмінстру Кожарі та його дружині

Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

Читайте також: Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик