Проводиться експертиза спецзасобів із РФ, від хімічного впливу яких у 2014 році постраждали учасники Майдану, - Офіс генпрокурора

Про це йшлося під час зустрічі процесуальних керівників у справах Майдану з постраждалими і представниками ГО "Хімічні та токсикологічні отруєння в Україні", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Процесуальні керівники у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 роках звернулися до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз щодо активізації експертних досліджень, необхідних для завершення комісійної експертизи спеціальних засобів, поставлених у 2014 році з території Російської Федерації, від хімічної дії яких постраждали учасники мирних протестів", - йдеться в повідомленні.

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Офіс генпрокурора також повідомив постраждалим, що за дорученням прем'єр-міністра України, вже подано кандидатуру компетентного прокурора для внесення до складу міжвідомчої робочої групи для розробки методології встановлення причинно-наслідкового зв’язку між тілесними ушкодженнями, отриманими постраждалими під час Революції Гідності, та дією хімічних речовин.