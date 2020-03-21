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21.03.20 19:21

Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат серед бійців ОС немає, - пресцентр

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене озброєння.

Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат серед бійців ОС немає, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкривав вогонь поблизу Красногорівки (зі станкового протитанкового гранатомета), Новотроїцького (з ручних протитанкових гранатометів) і Водяного (з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано обстріли поблизу Новгородського (15 мін із мінометів калібру 120 мм) і Новотошківського (5 мін із 82-мм мінометів).

"Підрозділи Об'єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли. Сьогодні, 21 березня, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, 20 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Унаслідок ворожих обстрілів наших позицій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

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