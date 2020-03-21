Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат серед бійців ОС немає, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкривав вогонь поблизу Красногорівки (зі станкового протитанкового гранатомета), Новотроїцького (з ручних протитанкових гранатометів) і Водяного (з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано обстріли поблизу Новгородського (15 мін із мінометів калібру 120 мм) і Новотошківського (5 мін із 82-мм мінометів).

"Підрозділи Об'єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли. Сьогодні, 21 березня, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, 20 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Унаслідок ворожих обстрілів наших позицій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.