На період карантину в Києві заборонено користуватися спортивними та дитячими майданчиками, - КМДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"Районним у місті Києві державним адміністраціям, комунальному об'єднанню "Київзеленбуд", ГУ Національної поліції України в м. Києві забезпечити проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи щодо заборони користування дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях", - йдеться в протоколі №16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

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