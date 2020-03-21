Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
21.03.20 20:33

З 23 березня в Києві працюватимуть лише тимчасові маршрути громадського транспорту, - "Київпастранс". ПЕРЕЛІК

З понеділка, 23 березня, в Києві громадський наземний транспорт призупиняє перевезення пасажирів на період карантину. Працюватимуть тільки тимчасові маршрути лише для тих громадян, які забезпечують критично важливі сфери життя міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київпастрансу".

Перевозитимуть медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, людей, які працюють у продуктових магазинах і аптеках, співробітників стратегічних підприємств.

Пасажиріви допускатимуть у транспорт лише за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.

З 23 березня в Києві працюватимуть лише тимчасові маршрути громадського транспорту, - Київпастранс 01

Дивіться також: З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме тільки працівників критичної сфери життя за спецперепустками, - Кличко. ВIДЕО

Автобусні маршрути:

🔴 № 56-Д "Просп. Палладіна – ст. м. "Либідська".
🔴 № 114 "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний".
🔴 № 118 "Ст.м. "Чернігівська" – ст.м. "Політехнічний інститут".
🔴 № 119 "Вул. Касіяна – Контрактова площа".
🔴 № 220 "Вул. Тростянецька – вул. Медова".
🔴 № 500 "Вул. Північна – зал. вокзал "Центральний".

Тролейбусні маршрути:

🔴 № 7 "Вул. Чорнобильська – ст.м. "Площа Льва Толстого".
🔴 № 16 "Вул. Туполєва – Майдан Незалежності".
🔴 № 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський гай".
🔴 № 91-Н "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний".
🔴 № 92-Н "Просп. Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського".

Трамвайні маршрути:

🔴 № 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна".
🔴 № 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа".
🔴 № 14 "Просп. Відрадний – Контрактова площа".
🔴 № 16 "Ст.м. "Героїв Дніпра – Контрактова площа".
🔴 № 22 "Бульв. Перова – завод ЗБК".
🔴№28-Д "Просп. Ватутіна – ст.м. "Позняки".

Дивіться також: "Зайві пасажири" не хотіли виходити із салону тролейбуса і чинили опір поліції в Києві. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100