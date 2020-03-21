З 23 березня в Києві працюватимуть лише тимчасові маршрути громадського транспорту, - "Київпастранс". ПЕРЕЛІК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київпастрансу".

Перевозитимуть медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, людей, які працюють у продуктових магазинах і аптеках, співробітників стратегічних підприємств.

Пасажиріви допускатимуть у транспорт лише за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.

Дивіться також: З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме тільки працівників критичної сфери життя за спецперепустками, - Кличко. ВIДЕО

Автобусні маршрути:

🔴 № 56-Д "Просп. Палладіна – ст. м. "Либідська".

🔴 № 114 "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний".

🔴 № 118 "Ст.м. "Чернігівська" – ст.м. "Політехнічний інститут".

🔴 № 119 "Вул. Касіяна – Контрактова площа".

🔴 № 220 "Вул. Тростянецька – вул. Медова".

🔴 № 500 "Вул. Північна – зал. вокзал "Центральний".

Тролейбусні маршрути:

🔴 № 7 "Вул. Чорнобильська – ст.м. "Площа Льва Толстого".

🔴 № 16 "Вул. Туполєва – Майдан Незалежності".

🔴 № 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський гай".

🔴 № 91-Н "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний".

🔴 № 92-Н "Просп. Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського".

Трамвайні маршрути:

🔴 № 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна".

🔴 № 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа".

🔴 № 14 "Просп. Відрадний – Контрактова площа".

🔴 № 16 "Ст.м. "Героїв Дніпра – Контрактова площа".

🔴 № 22 "Бульв. Перова – завод ЗБК".

🔴№28-Д "Просп. Ватутіна – ст.м. "Позняки".

Дивіться також: "Зайві пасажири" не хотіли виходити із салону тролейбуса і чинили опір поліції в Києві. ВIДЕО