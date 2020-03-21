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21.03.20 20:51

Тисяча наборів для ПЛР-тестування на коронавірус їде на фронт, - "Повернись живим"

ПЛР-тести дозволяють виявляти вірус на ранній безсимптомній фазі, коли людина становить найбільшу небезпеку для тих, хто поряд.

Тисяча наборів для ПЛР-тестування на коронавірус їде на фронт, - "Повернись живим"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Повернись живим", саме масове використання ПЛР-тестів дозволило таким країнам, як Південна Корея, стримати, розтягнути в часі і знизити фатальність перебігу епідемії коронавірусу.

"Упродовж наступного тижня військові медики зберуть біологічний матеріал. На той час ми вже підготуємо холодильне обладнання, яке дозволить нам доставити цей матеріал назад у лабораторію. ПЛР-тести дозволять локалізувати місця, де нова хвороба могла проникнути в армію, і стримати її там, ізолювавши хворих (якщо вони є). Це буде перше в Україні масове превентивне тестування, зроблене з урахуванням досвіду інших країн", - зазначають волонтери.

Наголошується, що перше масове тестування відбудеться саме в армії завдяки пожертвам меценатів.

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"Тестуватися будуть потенційні "31-ші пацієнти", тобто люди, зараження яких здатне призвести до надшвидкого поширення хвороби,  а саме: керівництво бригад і батальйонів та інші люди з великою кількістю соціальних контактів, а найголовніше - військові медики. Результати тестування не будуть розголошуватися нашим фондом без згоди на те керівництва армії", - зазначається в повідомленні.

Тисяча наборів для ПЛР-тестування на коронавірус їде на фронт, - Повернись живим 01

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