Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити порівняльні дані про смерті від пневмонії за перші місяці цього і минулого року, - бізнесмен Давиденко

Про це у фейсбуці написав бізнесмен Олексій Давиденко, інформує Цензор.НЕТ.
"До минулого тижня тестів на коронавірус у країні не було.
Отже і діагноз, який могли поставити лікарі, був який завгодно, але не коронавірус. Найчастіше ставили пневмонію.
Тож і причиною смерті, яку могли записати патологоанатоми за схожих симптомів, була теж найімовірніше пневмонія", - зазначає він.
На думку Давиденка, це допоможе "зняти всі запитання і зрозуміти об'єктивну картину".
Зазначимо, що, за даними Держстату, в січні 2020 року від грипу і пневмонії помер 621 українець. Дані за лютий наразі не оприлюднено.