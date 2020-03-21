Суркіс намагається приховати інформацію про вилучені під час обшуків у "Динамо" документи "Енергомережі"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Проводили їх слідчі НАБУ в рамках кримінального провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів через схеми з обленерго і компанію "Єнергомережа".

Сьогодні з незрозумілих причин всі судові рішення, які зрештою приймалися ВАКС (Вищий антикорупційний суд України) в рамках провадження, засекречено.













Хоча ще минулого тижня вони перебували у відкритому доступі і стосувалися кількох важливих аспектів.

Одне з судових рішень підтверджувало законність проведеного НАБУ обшуку в "Динамо". І ще три рішення стосувалися відмов задовольнити прохання адвокатів ФК і особисто віцепрезидента столичного клубу про повернення вилучених детективами документів.

Судді ВАСК постановили, що документи, знайдені в кабінетах Ігоря Суркіса, безпосередньо мають стосунок до розкрадання державних коштів на схемах компанії "Енергомережа".





У "Динамо", зі свого боку, тричі просили повернути ці документи, стверджуючи, що до так званої кримінальної справи "Крючкова-Суркіса" (№12015000000000200) вони нібито не мають стосунку.

З цієї причини ВАКС був змушений глибше вникнути в історію вилучених фінансових документів, після чого констатував:

"Документи відображають взаємини між "Запоріжжяобленерго" та відповідними іноземними суб'єктами господарювання, зокрема компанією lех Реrfecta Ltd, яка є акціонером ВАТ "Запоріжжяобленерго", - сказано в постанові.

Водночас, згідно з даними слідства НАБУ, тільки на ВАТ "Запоріжжяобленерго" компанії "Енергомережа" вдалося вкрасти з держбюджету понад 340 млн грн.

Нагадаємо, що очолював "Енергомережу" Дмитро Крючков. А міноритарним власником "Запоріжжяобленерго" є Григорій Суркіс. Сьогодні Крючков у справі має статус підозрюваного. Григорій і Ігор Суркіси наразі проходили свідками, проте проєкти підозр зазначеним особам у НАБУ вже готові.

Також нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання коштів в енергетиці через "Енергомережу" з 2015 року. Детективи встановили, що діяльність компанії завдала Україні збитків у розмірі 1,4 млрд грн.

Додамо, що самого Дмитра Крючкова ЗМІ і експерти називають "людиною Суркісів". І підтвердженням цього є записи телефонних розмов, опубліковані минулого року журналістами "Радіо Свободи". На плівках - спілкування Крючкова, Кононенка і Суркісів, з якого випливає, що гроші, виручені з "Енергомережі", звозили безпосередньо в динамівський офіс на вул. Грушевського, 3.