У Донецькій області введено режим надзвичайної ситуації, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

Районним адміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, виконавчим органам міських рад, рад об'єднаних територіальних громад доручено призначити керівника робіт із ліквідації наслідків НС; забезпечити транспортне перевезення працівників стратегічно важливих підприємств (організацій) і забезпечити їхнє стійке функціонування загалом, із дотриманням вимог, передбачених у межах загальнодержавного карантину.

З 23 березня в області буде тимчасово заборонено роботу ринків і подібних суб'єктів торгівлі з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів за винятком випадків, коли вони є основними або єдиними постачальниками певного переліку продуктів харчування і товарів першої необхідності.

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"Окремо наголошую: режим надзвичайної ситуації не є надзвичайним станом. Надзвичайний стан має право вводити тільки глава держави за погодженням із Верховною Радою. Введений нами режим надзвичайної ситуації потрібен для того, щоб мати правові підстави швидко і ефективно реагувати на можливий розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19", - підкреслив глава Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він закликав жителів Донецької області не панікувати. "Ситуація наразі стабільна і контрольована: є один лабораторно підтверджений випадок інфікування COVID-19. Але маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації", - сказав чиновник.

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