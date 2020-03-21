Ще один прилад для ПЛР-тестування, киснева станція, спирт і 40 тисяч респіраторів класу захисту FFP3 для Одещини, - бізнесмен Ставніцер про роботу антикризового штабу

Про це у фейсбуці повідомив бізнесмен Андрій Ставніцер, інформує Цензор.НЕТ.

"З'ясували, що в одній із опорних лікарень області - в Ізмаїлі - лежить проєкт установки кисневої станції. Не було грошей встановити. Ця станція, на додаток до 10 місць інтенсивної терапії, дасть лікарні ще 177 місць для пацієнтів середньої тяжкості. Завдяки кисневій масці, вони не стануть важкими. Алла Ванецьянц і банк "Південний" оплатять установку, через тиждень буде готово", - повідомив він.

Також, за словами бізнесмена, Вадим Мороховський і банк "Восток" куплять ще один прилад для ПЛР-аналізів в обласну лікарню.

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"Отже у місті є вже два прилади. Для них потрібні реактиви, ми купуємо - потрібні ще, долучайтесь", - закликав Ставніцер.

Він також повідомив, що тривають переговори, щоб отримати дозвіл робити ПЛР приватним лабораторіям.

"Для цього потрібна ліцензія. Кажуть, спрощений механізм зараз розробляється. Діагностика буде дуже затребувана, краще дати пацієнтам більше варіантів", - вважає бізнесмен.

Юрій Губанков і "Brooklyn-Kiev Port LLC" взяли на себе купівлю 40 тисяч респіраторів класу захисту FFP3. "Цього вистачить всій області на два-три тижні. Великий внесок, спасибі", - зазначив Ставніцер.

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Він підкреслив, що "Укрпошта" буде безкоштовно доставляти в лікарні. "З будь-якого відділення відправляйте на адресу "Корпорації монстрів" або на опорні лікарні посилки, і з вас не візьмуть грошей", - повідомив бізнесмен.

"Багато хто хоче робити дезінфектори, але спирт у "Укрспирту" купити можна лише з ліцензією. Сьогодні дали дозвіл отримати 1000 литрів без ліцензії. Гарний початок", - зазначив він.

За словами Ставніцера, SOLAR Digital розробляє сайт для штабу боротьби з коронавірусом в Одеській області. Він закликав усіх сидіти вдома, а також допомагати лікарям, поліції, соціальним службам і "Корпорації монстрів".

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