Комітет охорони здоров'я ВР йде на карантин, - нардеп від ЄС Зінкевич

Про це повідомила у фейсбуці депутат фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Ну ось, тепер і наш комітет охорони здоров'я Верховної Ради в повному складі на 14-денний карантин.

Захворів на коронавірус ще один наш колега, який був присутній на всіх робочих групах із напрацювання законопроєкту щодо запобігання COVID-19.

Подивимося, чи вдасться найближчим часом організувати засідання комітету онлайн, адже він зараз - один із найважливіших.

Бажаю колегам якнайшвидшого одужання!

П.С. Я особисто здавала тест на коронавірус, але ще чекаю результатів. Але незалежно від результатів карантин обнуляється з дня виявлення нового хворого, тобто 14 днів", - зазначила Зінкевич.

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Зазначимо, що прізвище вона не вказала. Однак інфікований коронавірусом народний депутат Сергій Шахов заявив, що у його колеги, депутата від групи "Довіра" Сергія Вельможного, підтвердили коронавірус.