Відео з українськими респіраторами в Іспанії - архівне, - глава Митної служби Нефьодов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Відеокадри, на яких розвантажують українські респіратори в Іспанії у сюжеті іспанської журналістки Макарени Бартоломе, узяті з архіву телерадіокомпанії. Макарена підтвердила дослівно: "Так, це відео з архіву. Дуже давнє. Не актуальне. Я попросила наш сервіс документації TVE знайти відео з масками".

Пізніше Макарена Бартоломе додала, що у понеділок, 23 березня, повідомить, коли і де були відзняті кадри з респіраторами, якими вона супроводила свій сюжет".

Раніше, коментуючи скандал з українськими респіраторами в Іспанії, Держмитниця повідомляла, що ця поставка була легально здійснена ще до заборони уряду.

Нагадуємо, раніше іспанський Телеканал RTVE проілюстрував сюжет про брак захисних матеріалів кадрами розвантаження в Іспанії респіраторів українського виробництва.