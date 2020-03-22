Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.03.20 08:44

МОЗ запроваджує форму інформованої згоди на карантин для евакуйованих українців. ДОКУМЕНТ

Головний санлікар прийняв постанову "Про запобігання подальшого занесення на територію України випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Згідно з документом, який є в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ, серед іншого, буде впроваджена форма інформованої згоди особи на проведення (протиепідемічних та/або профілактичних заходів.

Також встановлено, що інформована згода підписується особами, що перетинають кордон, якщо щодо них є підозра, що був контакт із зараженими коронавірусною хворобою (COVID-19), "а також в інших випадках, необхідних для здійснення протиепідемічних заходів".

При цьому прикордонники повинні провести людині безконтактну термометрію, а потім отримати примірник інформованої згоди (другий залишається перевіреним).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра на вулиці міст і селищ вийдуть спільні патрулі ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, - Міноборони

Після отримані документи передаються працівникам санітарно-карантинних підрозділів, "в разі їх створення в пунктах пропуску", або головному санлікарю області.

Керівникам лабораторних центрів МОЗ доручено організувати проведення медогляду українців, які перетинають кордон. У тому числі - при необхідності - провести експрес-дослідження на виявлення антитіл до коронавірусу.

Головні санлікарі областей мають, крім зберігання інформованої згоди, забезпечити:

встановлення медико-санітарного нагляду протягом 14 діб за тими, що перебувають в самоізоляції;
контроль за дотриманням зобов'язань прибулих із-за кордону і подібне.

МОЗ запроваджує форму інформованої згоди на карантин для евакуйованих українців 01
МОЗ запроваджує форму інформованої згоди на карантин для евакуйованих українців 02
МОЗ запроваджує форму інформованої згоди на карантин для евакуйованих українців 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет охорони здоров'я ВР йде на карантин, - нардеп від ЄС Зінкевич

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100