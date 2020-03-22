Ухвалені ВР пакет економічних стимулів і рішення про додаткові пенсійні виплати - лише перший крок, - Єрмак

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Ми активно діємо разом з Кабміном, Верховною Радою, обласними та місцевими адміністраціями, міськими головами, закордонними партнерами та вітчизняним бізнесом. Президент Володимир Зеленський щодня приймає участь в відеоконференції координаційної ради з протидії поширення коронавірусу COVID-19. В ці дні президент працює практично цілодобово і без вихідних. І вкотре демонструє, що для нього цінність людського життя є найвищим пріоритетом", - написав він в суботу ввечері.

Єрмак зазначив, що "найперше - працюємо над забезпеченням громадян та лікарень засобами захисту. За останні три тижні організовано поставки понад десятка мільйонів додаткових захисних масок, десятки апаратів штучної вентиляції легенів, тисячі інших приладів, важливих для лікування ускладнень від цього вірусу. І робота триває. В усіх регіонах організовується великий та середній бізнес, який відгукнувся на заклик президента Зеленського допомогти власній країні", - сказав він.

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"Усвідомлюємо і вирішуємо транспортні проблеми. Президент звернувся до керівників держадміністрації та очільників міст максимально забезпечити людей пасажирським транспортом. Якщо люди не можуть залишитися вдома через поважні причини, влада зобов’язана допомогти їм дістатится до роботи, за продуктами чи до лікарні. Серйозна увага - до транспортування на робочі місця лікарів та працівників об’єктів критичної інфраструктури.

Дбаємо також про кожного українського громадянина за кордоном. За останні 4 дні МЗС та дипломатичні представництва отримали вдвічі більше дзвінків, ніж за попередні два роки роботи. Спеціальними літаками, поїздами та автобусами повертаємо додому десятки тисяч наших громадян. Кожний з них проходить обов'язкову медичну перевірку та повинен забезпечити самоізоляцію на два тижні", - написав він.

Керівник Офісу Зеленського також нагадав про важливість підтримки найбільш незахищених людей, для чого Верховною Радою і Кабміном було прийнято пакет економічних стимулів і рішення про додаткові пенсійні виплати.

"Потрібно постійно аналізувати ситуацію та щодня допомагати вітчизняній економіці, конкретним людям, які вже страждають через пандемію. Ми дуже вдячні вітчизняним бізнесменам, які не просто допомагають забезпечити лікарні усім необхідним, а й підтримують найманих працівників навіть в умовах різкого падіння доходів", - зазначив він.

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