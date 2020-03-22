Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано п’ять обстрілів, а саме:

двічі в районі населеного пункту Мар'їнка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета – 6 пострілів;

поруч із Новотроїцьким – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поблизу Новотошківського – з 82-мм мінометів – 8 мін;

поруч з Новгородським – з мінометів калібру 120 мм – 15 мін;

неподалік Попасної – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Новолуганське – з міномета калібру 82 мм – 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - повідомили в штабі.



Вчора, 21 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

"Об’єднані сили й надалі відповідатимуть на факти порушень режиму припинення вогню з боку противника у разі, якщо його дії нестимуть пряму загрозу військовослужбовцям або мирному населенню", - сказано в повідомленні.