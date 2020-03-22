Італія, щоб стримати поширення епідемії коронавірусу, закриє все виробництво, крім необхідного

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК із посиланням на Corriere della Sera.

"Це жорсткі заходи, але у нас немає альтернативи. Наразі ми маємо чинити опір, тому що тільки так ми можемо захиститися", - наводить його слова Ansa.

Конте підкреслив, що Італія не зупиняє, а на час уповільнює виробничу діяльність.

"Це непросте рішення, але сьогодні необхідно робити все, щоб стримати поширення епідемії", - вказав він.

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Прем'єр Італії не уточнив, які саме підприємства будуть закриті, але запевнив, що обмеження не торкнуться супермаркетів, продуктових магазинів, аптек, а також банківських і поштових відділень і страхових компаній.

Також продовжиться торгівля товарами першої необхідності і робота громадського транспорту.

Як повідомлялося, за минулу добу смертність від коронавірусу в Італії встановила новий антирекорд. У країні зареєстровано 793 смерті.

Таким чином, загальна кількість померлих з підтвердженим зараженням коронавірусом досягла 4,825 осіб.