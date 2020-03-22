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22.03.20 09:46

Італія, щоб стримати поширення епідемії коронавірусу, закриє все виробництво, крім необхідного

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив про те, що Італія в рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 призупинить всю виробничу діяльність, крім найнеобхіднішої.

Італія, щоб стримати поширення епідемії коронавірусу, закриє все виробництво, крім необхідного

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК із посиланням на Corriere della Sera.

"Це жорсткі заходи, але у нас немає альтернативи. Наразі ми маємо чинити опір, тому що тільки так ми можемо захиститися", - наводить його слова Ansa.

Конте підкреслив, що Італія не зупиняє, а на час уповільнює виробничу діяльність.

"Це непросте рішення, але сьогодні необхідно робити все, щоб стримати поширення епідемії", - вказав він.

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Прем'єр Італії не уточнив, які саме підприємства будуть закриті, але запевнив, що обмеження не торкнуться супермаркетів, продуктових магазинів, аптек, а також банківських і поштових відділень і страхових компаній.

Також продовжиться торгівля товарами першої необхідності і робота громадського транспорту.

Як повідомлялося, за минулу добу смертність від коронавірусу в Італії встановила новий антирекорд. У країні зареєстровано 793 смерті.

Таким чином, загальна кількість померлих з підтвердженим зараженням коронавірусом досягла 4,825 осіб.

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